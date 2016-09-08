Москва, 8 сентября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. 23% жителей России следят за дебатами кандидатов в Государственную думу РФ в прямом эфире, еще 2% — смотрят видео в интернете, 14% — не видели записи дебатов, но слышали об участниках и поднимавшихся темах. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Телеаудиторию дебатов скорее составляют люди пенсионного возраста (47% среди 60-летних и старше смотрели дебаты по ТВ), нежели молодежь (11−13% среди 18−34-летних). В целом же о начале «телевизионных баталий» слышали три четверти граждан (72%).

Запомнились и понравились, прежде всего, выступления кандидатов от парламентских партий: ЛДПР (их вспомнили 50% зрителей и слышавших о содержании дебатов, 18% они понравились) «Единой России» (46% и 19%), КПРФ (38% и 16%), «Справедливой России» (30% и 12%).

Наибольший интерес вызвало обсуждение вопросов образования (об этом сказали 14% среди тех, кто видел или слышал о содержании дебатов), экономики (11%), здравоохранения (9%), пенсий (9%), уровня благосостояния граждан (7%).

Опрос проведен 3−4 сентября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.