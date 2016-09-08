Вашингтон, 8 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Американские исследователи пришли к выводу, что постоянное использование антибактериального мыла приводит к возникновению супербактерий, устойчивых к действию антибиотиков и бытовой химии, сообщает Daily Mail.

Letiha Мыло. Руки. Вода

Специалисты из Университета Орегона исследовали образцы пыли из спортивного комплекса, в котором, помимо зала, находятся бассейн, офисы и прачечная. Выяснилось, что и антибактериальные агенты, использующиеся в бытовой химии, и антибиотики на бактерии из образцов совершенно не действуют.

По словам авторов научной работы, в помещениях накапливаются остатки антибактериального мыла, что приводит к выработке у микробов иммунитета к таким веществам. При этом более частое применение противомикробных средств повышает устойчивость бактерий к ним.

Способствуют появлению супербактерий такие вещества, как триклозан, триклокарбан, метил-, этил-, пропил‑ и бутилпарабен. Эти соединения часто применяются в производстве косметики, зубной пасты и шампуней.