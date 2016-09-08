Якутск, 8 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Как много денег выделят из бюджета Якутии для пострадавших от подтопления в Приморском крае, сколько сёл республики уже ввели сухой закон, почему превышен дефицит бюджета Якутска и обвинительное заключение по какому резонансному делу передано в суд — в обзоре ИА REGNUM.

Архип Куинджи. Осенняя распутица.1872

Неразрешённый дефицит

В законе о бюджете Якутска на 2016 год на заседании гордумы увеличили дефицит до 11,1%. Как пишет SakhaLife.ru, в итоге он вышел за пределы, установленные требованиями Бюджетного кодекса РФ, и составил 11,1%, хотя не должен превышать 10%. Депутаты изменения в бюджете поддержали единогласно, хоть и усомнились в их законности.

«Сегодняшняя корректировка была бы не нужна, если бы не возникла потребность решить вопрос с 28-й школой. Кто же знал, что федеральный бюджет снимет деньги с 28-й и 14-й школ? И что вы хотите, ради эфемерной необходимости как можно меньше корректировать бюджет остановить учебный процесс? Если бы не потребность в изменении бюджета для решения проблемы 28-й школы, то все другие вопросы мы могли бы рассмотреть и принять на следующей ноябрьской корректировке», — объяснил депутатам глава Якутска Айсен Николаев.

Один из депутатов при этом выразил сомнение, что при необходимости вносить в течение года множество корректировок в бюджет станет возможным его планирование на три года. «Сейчас идет формирование бюджета на 2017 год, хочу пожелать на следующий год, чтобы у нас изменений было меньше», — также отметил якутский парламентарий.

75 сел Якутии ввели сухой закон

Уже 75 населенных пунктов республики по инициативе жителей полностью запретили продажу спиртного, пишет ЯСИА.

«Сейчас трезвость — это массовое явление, целые улусы выступают с предложением отказаться от продажи алкоголя», — прокомментировал эту цифру региональному информагентству руководитель управления государственного комитета по лицензированию розничной продажи алкоголя республики Матвей Лыткин. Он уверен, что антиалкогольная политика, проводимая властями Якутии, основывается на комплексном подходе и находит поддержку у населения.

По словам Матвея Лыткина, самыми проблемными районами в регионе с точки зрения трезвости пока остаются крупные города, где открыто много торговых точек по продаже спиртного: Якутск, Алдан, Нерюнгри и другие. «Чем больше алкоголя на душу населения, тем больше социальных проблем. Это доказывает аналитика», — отметил руководитель управления.

Он утверждает, что, согласно статистике, по сравнению с 2010 годом в республике значительно снизилась реализация крепких спиртных напитков и на 38% уменьшилось количество торговых точек, продающих алкоголь в розницу. По данным Матвея Лыткина, значительно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

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10 миллионов рублей для приморцев

Якутия перечислит до 10 млн рублей пострадавшим от тайфуна Lionrock. Деньги на эти цели власти региона готовы выделить из резервного фонда республики, пишет «Блокнот Якутска».

«В ближайшее время планируется принятие решения республики об оказании поддержки нашим соседям. Я думаю, что сумма составит порядка 10 млн рублей», — сообщил журналистам министр экономики Якутии Алексей Стручков.

Напомним, тайфун Lionrock принёс в Приморский край проливные дожди, результатом которых стало подтопление более 3,7 тысячи домов. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.

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Дело о смертельном ДТП направили в суд

Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого после ДТП, в котором погиб ребёнок и пострадали несколько человек, сообщает YAKUTIA.INFO. Ответчиком по нему является 28-летний Алексей Конторских, который тогда был за рулём и заехал на остановку потому, что нарушил правила дорожного движения. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В результате аварии смертельную травму получил 12-летний мальчик, который скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Две женщины, 20 лет и 31 года, а также двое мужчин, 26 и 30 лет, были доставлены в медицинские учреждения для оказания первой помощи.

Расследование уголовного дела завершено, и с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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