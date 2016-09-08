Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском владельцы частных автобусов, которые вступили в конфликт с городскими властями из-за требований нового закона и потерявшие право выхода на маршруты, устроили своеобразную акцию протеста — они выпустили на линию несколько автобусов с бесплатным проездом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспорт

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Как рассказали сами транспортники, они решили зафрахтовать пять больших автобусов. «Мы фактически наняли эти автобусы и оплатили их работу. Водители прошли медицинское освидетельствование, имеют путевой лист. Они работают по самому популярному в городе маршруту (с одного конца города — в другой) и всех возят бесплатно», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM один из предпринимателей, попросивший не называть его имя во избежание еще больших проблем с чиновниками мэрии краевого центра.

Своей акцией перевозчики хотят показать, что ездить в их автобусах более комфортно и безопасно, чем на машинах, оставшихся на маршруте. На последние местные жители часто жалуются — в них грязно, они ломаются, за рулем сидят люди, которые плохо знают русский язык. «В субботу и воскресенье мы планируем выпустить еще несколько таких автобусов», — добавил собеседник агентства.

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При этом, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, акция транспортников дорого обошлась другим автобусным предприятиям, которые потеряли если не всю, то большую часть выручки.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета чиновники Петропавловска развернули войну против частных транспортных компаний, работающих с «белыми табличками». Они заявили, что по новому закону работать без закрепления маршрута по конкурсу в администрации муниципалитета нельзя, иначе обещали штраф до 300 тысяч рублей. В результате с линии сошли несколько десятков автобусов. Остались только машины с желтыми табличками — транспорт предприятий, прошедших давно конкурсную процедуру. По причине конфликта с мэрией ушли с дорог и маршрутные микроавтобусы. Но для них чиновники смогли найти выход и те вернулись на работу, а вот для больших автобусов с белыми табличками применять ту же схему не стали.

Кроме того, владельцы автобусов с желтыми табличками прямо заявили, что их доходы выросли после того, как чиновники мэрии убрали их конкурентов с дорог. Дошло до того, что оставшиеся автобусники заявили о скором росте стоимости проезда. Но здесь их пресекли краевые власти, напомнив, что подобные вопросы ни сами транспортники, ни власти города рассматривать не вправе.