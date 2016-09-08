Кемерово, 8 сентября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области состоялось открытие участка автодороги Кемерово-Анжеро-Судженск. Решение перенести участок автотрассы ранее было принято ради разработки нового высококачественного угольного пласта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Кузбасса, под старой трассой залегает 140 млн тонн запасов угля ценных энергетических марок. При этом уголь можно добывать открытым способом, поскольку он расположен близко к поверхности.

Александр Дейнека. Шахта (фрагмент). 1947

Новый участок протяженностью 6,5 км был построен за 1,5 года. Строители работали без выходных. Они перенесли восемь линий электропередачи, кабельные линии операторов связи протяженностью 1 км, построили 1 км объездных дорог. Мостовики проложили путепровод, позволивший избежать пересечения с железной дорогой в одном уровне. Из-за сложного рельефа и грунтовых вод высота насыпи в отдельных местах доведена до 23 м. Участки со слабым основанием грунта укрепили бутовым камнем и георешетками, уложили под полотном водопропускные трубы.

Как отметили в ведомстве, дорога находится в зоне действующих угольных предприятий, по ней будут ездить большегрузы, потому асфальтобетонное покрытие сделали особо прочным, трехслойным. Также подрядчики установили более 6 км металлических ограждений, 4,6 тыс. метров водоприемных лотков, 36 водоотводов. Посеяли многолетние травы для укрепления откосов, обустроили обочины, установили дорожные знаки, нанесли разметку на полотно.

В целом на выполнение работ ХК «Сибирский деловой союз» и разрез «Черниговец» направили более 2 млрд рублей. По мнению специалистов, трасса стала на порядок безопаснее прежнего участка. Ширина проезжей части увеличена на полметра, в стороне остался крутой поворот в 90 градусов. Расстояние от Кемерова до Анжеро-Судженска уменьшится на 1 км, а время в пути сократится на 20 мин.

В результате переноса трассы разрез «Черниговец» в 2017 году сможет начать разработку новых залежей угля, это позволит предприятию стабильно работать как минимум 30 лет, ежегодно наращивая добычу, и выйти к 2020 году на уровень 8 млн тонн угля в год.

Глава Кузбасса Аман Тулеев в ходе церемонии открытия участка дороги поблагодарил руководство компаний за организацию и финансирование строительства, а также за весомый вклад в развитие угольной отрасли и инфраструктуры региона.