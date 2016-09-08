Ярославль, 8 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В Ярославский музей-заповедник вернется икона XVII века, похищенная более 20 лет назад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области, образ был обнаружен в частной коллекции в Венеции.

ИА REGNUM церковь Николы Надеина в Ярославле

Икона «Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и историей Страстей Христовых в 18 клеймах» была похищена из филиала Ярославского музея-заповедника — церкви Николы Надеина в 1995 году. Более десяти лет памятник находился в розыске. В 2016 году научный сотрудник Государственной Третьяковской Галереи Левон Нерсесян обнаружил ее в одной из частных коллекций в Венеции. Как отмечается в официальном сообщении Министерства культуры, это произошло «благодаря счастливому стечению обстоятельств».

Владелец иконы считается добросовестным приобретателем, поэтому конфискации образ не подлежит. Урегулирование вопросов возвращения памятника в Россию взял на себя московский Музей русской иконы. Он провел переговоры с владельцем и выкупил икону.

«Стоит отметить, что это уже не первый памятник русской иконописи, возвращенный музеем на родину. За последние десять лет, в рамках государственно-частного партнерства, он смог выкупить и безвозмездно передать в государственные музеи Ростова, Великого Устюга, Устюжны и Мурома 19 похищенных шедевров древнерусского искусства XVI—XVIII веков», — поясняется в официальном сообщении Минкульта.

Образ будет доставлен в Россию 9 сентября. В аэропорту «Шереметьево» икону будут встречать представители государственных ведомств и сотрудники Ярославского музея-заповедника. Однако в Ярославль вновь обретенный памятник вернется лишь к концу года, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Ярославского музея-заповедника Наталья Левицкая. До этого он составит часть экспозиции на выставке возвращенных шедевров, организованной Музеем русской иконы.

«25 января мы покажем образ на Дне рождения музея, а потом будем решать его дальнейшую экспозиционную судьбу. Мы не представляем, в каком состоянии находится памятник, вероятно, ему может потребоваться реставрация. Мы очень рады возвращению образа. Дело было давно закрыто, никаких следов… Мы считали, что икону никогда не найдут. Спасибо всем, кто помог Ярославскому музею вновь обрести этот памятник», — рассказала Наталья Левицкая.