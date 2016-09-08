Бишкек, 8 сентября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 60-летнего жителя города Оша. Мужчина подозревается в участии в незаконном обороте тяжелых наркотиков афганского происхождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Киргизии.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Отмечается, что в доме у задержанного в ходе обыска были обнаружены и изъяты 12 брикетов с опием, чей общий вес составил 12 кг 846 г, а также 5 брикетов с 5 кг 290 г героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта». Оперативники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии пытаются установить личности соучастников этого преступления.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2015 году правоохранительные органы Киргизии изъяли из незаконного оборота около 28,7 тонны наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. Это на 61% больше, чем в 2014 году. Наибольшую долю среди конфискованных средств занимают прекурсоры — 54% и каннабис — 35%, затем следуют марихуана — 8%, гашиш — 2% и героин — 1%.