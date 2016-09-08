Путин назначил руководителя протокола президента
Москва, 8 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность руководителя протокола Владислава Китаева, сообщает 8 сентября пресс-служба Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
ПВладимир Путин
Этим же указом Путин назначил Анну Куликову начальником управления протокола президента.
Куликов освобожден от ранее занимаемой должности — начальника управления протокола. Куликова работала консультантом протокольно-организационного управления президента РФ.