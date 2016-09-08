Вашингтон, 8 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Генералы Вооруженных сил США при действующем главе Белого дома Бараке Обаме «превратились в развалины». Об этом сообщил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это позор для нашей страны», — заявил миллиардер.

По словам Трампа, политика нынешнего президента США также привела к ослаблению вооруженных сил, которые не могут справиться с 30-тысячной террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке.

При этом миллиардер отметил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон активно поддерживала эту политику Вашингтона.

Тем не менее, Трамп заверил журналистов, что, несмотря ни на что, «верит» в отдельных американских командующих, проходящих службу в вооруженных силах страны.

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