Псков, 8 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Несмотря на погодные условия в Псковской области активно продолжается уборка зерновых культур. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора, к 7 сентября в регионе зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 59% полей общей площадью 27,3 тысяч га.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

В прошлом году к этому же времени урожай был убран с 28,8 тысячи га. Аграрии собрали более 93 тысяч тонн зерна при урожайности 34,2 ц/га (в 2015 году урожайность была ниже: 30,9 ц/га).

По данным пресс-службы администрации Псковской области, обеспокоенностью уборкой урожая зерновых губернатор региона Андрей Турчак поделился 7 сентября в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. При этом в целом, по словам псковского губернатора, в растениеводстве и животноводстве по итогам восьми месяцев 2016 года «наблюдается положительная динамика».