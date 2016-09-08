Рим, 8 сентября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Уникальная звездная система, возраст которой сопоставим с возрастом нашей галактики, обнаружена международной группой астрономов с помощью телескопа VLT, сообщается на официальном сайте Европейской южной обсерватории (ESO).

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Скопление Terzan 5 наблюдается в созвездии Стрельца, оно расположено на окраине галактики и отстоит от Земли на 19 тыс. световых лет. Скопление состоит из двух совершенно разных типов звезд. Возраст одних звезд относительно небольшой, не более 4,5 млрд лет, другие звезды достаточно старые, они возникли около 12 млрд лет назад.

Это обстоятельство говорит о том, что звезды здесь формировались волнами: второе поколение светил образовалось из материала первичного скопления. По словам Франческо Ферраро из Болонского университета в Италии, возможно, Terzan 5 является «свидетелем» образования ядра Млечного Пути.