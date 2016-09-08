Оренбург, 8 сентября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов выразил надежду, что первый международный молодежный образовательный форум «Евразия», проходящий с 7 по 10 сентября в Оренбурге, станет не крайней, а стартовой точкой международного общения и в его рамках будут выработаны предложения конкретных механизмов, каналов, мероприятий по развитию сотрудничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-центре форума.

форумевразия.рф I Международный молодёжный форум «Евразия» в Оренбурге

Образовательная программа второго дня форума «Евразия» 8 сентября, началась с панельной дискуссии о международном молодёжном сотрудничестве. Спикерами встречи стали руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Любовь Глебова и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Сергей Поспелов.

Дискуссионный блок начался с вопросов от представителей Украины. Киевлянин Денис Греков поинтересовался о будущем представительства Россотрудничества на Украине.

«Невозможно на законодательном уровне запретить людям общаться друг с другом, — заметила Глебова. — Мы не даём никаких обоснований властям Украины предъявить претензии к нашим культурным центрам в Киеве и Одессе, обеспечивающим развитие межчеловеческих связей». Также спикер сказала, что интерес к представительствам России растёт прямо пропорционально с увеличением негативной информации о нашей стране: «Чем больше говорят, что мы плохие, тем больше люди хотят узнать, какие же мы на самом деле».

Юлиана Матюхина из Екатеринбурга затронула тему распространения российской культуры в других странах.

«Нужно, чтобы тех, кто сам хочет перевести какой-то фильм на иностранный язык, становилось всё больше, в основе нашей политики — поддержка любой созидательной активности», — ответила Любовь Глебова, отметив, что сделанный молодёжью самостоятельно контент порой воспринимается лучше, чем официальный государственный.

Сергей Поспелов также сказал, что эта тема часто поднимается, и в рамках Года Кино на молодёжных форумах было заявлено несколько проектов по созданию картин о России для зарубежного зрителя.

Стоит отметить, что тему переводных фильмов о России для иностранцев затронули и в первый день Форума — на IV Слёте молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему озвучил житель Люксембурга Артем. На что директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин ответил, что важно не только перевести необходимую информацию, но и адаптировать её под определенные каналы. Он также сказал, что возможно контент, сделанный активистами-соотечественниками, будет более интересен для жителей этой страны.

В свою очередь председатель национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков пообещал за девять месяцев провести работу по переводу 100 фильмов о русской культуре, спорте, образовании, при этом список картин составят участники форума «Евразия» и Слёта соотечественников.

Напомним, 7−11 сентября в Оренбурге проходит I Международный молодёжный форум «Евразия». Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, «Роспатриотцентр» и «Международный молодежный центр».

В программе форума — дискуссии, практикумы и лекции, которые проведут ведущие эксперты в области политики, экономики и международных отношений. Участники «Евразии» смогут подать заявку на участие в конкурсе социально ориентированных проектов, победителям которого будут вручены гранты.

В рамках «Евразии» проходит слет молодых российских соотечественников, которые проживают за границей. Участники дискуссионного клуба обсудают роль современной евразийской молодежи в вопросах дружественной интеграции.

В Оренбургском госуниверситете начал работу «Наукоград». Площадка, где представлено более 300 инновационных разработки и изобретений молодых ученых, создана на базе Оренбургского государственного университета.

Форум объединил более 70 стран мира и 800 молодежных лидеров. На форме собралось более 800 участников. «Евразия» станет одним из крупнейших молодёжных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи.