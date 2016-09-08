Ярославль, 8 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Ярославские «зеленые» могут выделить зеленым цветом фамилии наблюдателей от партии на выборах 18 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О цветовой палитре на «бейджиках» наблюдателей зашла речь на семинаре в Избирательной комиссии Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители облизбиркома рассказывали партиям и одномандатникам, как организовать работу своих представителей в день голосования.

ИА REGNUM

Нагрудный знак наблюдателя должен содержать фамилию, имя и отчество самого наблюдателя и сведения о кандидате или политической партии, которые его направили. Кандидат от партии «Зеленые» Константин Курченков поинтересовался, может ли фамилия наблюдателя или кандидата быть написана зеленым цветом. Представители избирательной комиссии ответили, что запрета на это нет.

Теоретически примеру «зеленых» могут последовать и коммунисты, «застолбившие» за собой красный цвет, или «справедливороссы», чьи баннеры выполнены в тревожно-желтых цветах.

В части работы наблюдателей на этой избирательной кампании есть ряд законодательных нововведений. Теперь наблюдатели могут направляться на избирательный участок исключительно политическими партиями, принимающими участие в выборах, или кандидатом в депутаты. Ранее право направлять наблюдателей на участок имели еще и общественные организации. Наблюдателями не могут назначаться высшие исполнительные лица региона, главы и депутаты муниципального уровня, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. На последнем заострил свое внимание председатель облизбиркома Олег Килипченко.

«Уже сейчас некоторые политические силы предлагают в наблюдатели членов участковых избирательных комиссий. Это законодательно недопустимо, мы проводим по этому поводу разъяснительную работу с партиями и кандидатами. Надеюсь, что они делают такие ошибки не по злому умыслу», — заявил Олег Килипченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославской области 77 членов избиркомов были уличены в сборе подписей за одного из кандидатов. Все они лишились своих постов.

Все наблюдатели должны быть назначены не позднее 14 сентября 2016 года.