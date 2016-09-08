Таллин, 8 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Летом 2016 года входящее в ГАО «Эстонская энергия» (Eesti Energia) АО «Нарвские электростанции» работало в интенсивном режиме, более характерном для зимнего времени, результатом чего стал резкий рост произведенной электроэнергии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе госконцерна, отметив, что за три летних месяца произведено 2118 гигаватт-часов электроэнерги, что на 710 гигаватт-часов (на 50%) больше, чем за тот же период 2015 года. Практически весь переработанный объем был отправлен на экспорт в соседние страны (750 гигаватт-часов).

ЛЭП

«Средняя производственная нагрузка энергоблоков нарвских электростанций летом составила 88,5% от максимальной производственной нагрузки, это самый высокий показатель за весь текущий год», — отметил председатель правления АО Enefit Energiatootmine Тыну Аас.

Увеличение объема производства электроэнергии обусловлено совместным влиянием нескольких факторов, таких как стоимость квот на выбросы CO2, применение гибкой системы налогообложения сланцевой промышленности и выгодная ситуация на рынке. Последняя причина стала одной из основных. Так, рыночная цена на электроэнергию минувшим летом была выше по сравнению с 2015 годом из-за ситуации в странах Северной Европы, где крупные АЭС Швеции проходили ремонт и период технического самообслуживания. Одновременно с этим в странах Северной Европы оказался низкии уровень воды в гидрорезервуарах и меньшим объем ветряной энергии по сравнению с этим же периодом 2015 года.

С начала июня до конца августа Эстония экспортировала примерно 0,8 тераватт-часа электричества. Около 60 гигаватт-часов этого объема было направлено в Финляндию и остальное — в Латвию.