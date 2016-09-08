Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open-2016), который проходит в Нью-Йорке. В четвертьфинале американская теннисистка переиграла представительницу Румынии Симону Халеп.

sport-xl.org Серена Уильямс

Встреча, которая продолжалась более 2 часов, завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

В следующей стадии турнира Уильямс встретиться с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Открытый чемпионат США. Женщины. Одиночный разряд. ¼ финала.

Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния) — 6:2, 4:6, 6:3.

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