Вашингтон, 8 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Американские специалисты предупреждают, что вирус Зика может поражать ткани глаз и передаваться через слезы. К такому выводу ученые пришли, изучив распространение вируса в организмах мышей, статья об исследовании опубликована в журнале Cell Reports.

Meditations Мышь

Молекулярные биологи из университета Вашингтона в Сент-Луисе заразили вирусом лабораторных мышей и спустя семь дней обнаружили его частицы в глазных яблоках грызунов. Теоретически, считают ученые, это может означать возможную передачу вируса от человека к человеку через слезы. То есть заболевание может распространяться не только в той местности, где обитают комары — переносчики болезни.

По словам молекулярного биолога Майкла Даймонда, теперь необходимо выяснить, присутствует ли активная форма вируса в глазных тканях переболевших лихорадкой Зика людей, и насколько долго она может там сохраняться.