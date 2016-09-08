Владивосток, 8 сентября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Решение ЦИК РФ организовать досрочное голосование для избирателей Приморья, которые оказались в зоне подтопления, является оправданным и взвешенным. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась политолог, кандидат политических наук, эксперт Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Наталья Коломейцева. Однако, по её мнению, такой расклад сыграет на руку лишь партии «Единая Россия».

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

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Как отметила Наталья Коломейцева, в законодательстве действительно есть статья, позволяющая проводить голосование на тех участках, доступ к которым затруднён. При этом явка на этих территориях ожидается низкой. Первая причина — непогода, вторая — отсутствие времени на выборы, поскольку сейчас людей больше волнует питание или же ночлег.

«Конечно, досрочное голосование, как и открепительные удостоверения — это те механизмы, которые чаще всего фигурируют в скандалах по поводу манипуляций на выборах. Можно с уверенностью сказать, что досрочное голосование именно в затопленных районах Приморья может сыграть на руку только правящей партии: люди видят от неё помощь, в условиях низкой явки эффективную роль сыграет административный ресурс», — уверена кандидат политических наук.

«Если явка на досрочных выборах будет обычной или выше прошлых показателей, смело можно отменять результаты по этим участкам, поскольку это невозможно в условиях природной катастрофы», — заключила Наталья Коломейцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова озвучила, что в Приморье для подтопленцев организуют досрочное голосование: региону помогут финансово, технически и методически. К настоящему времени ЦИК согласовал соответствующее решение с региональными структурами.