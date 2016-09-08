Чэнду, Китай, 8 сентября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Brilliance представил публике рестайлинговую версию одного из своих самых продаваемых седанов Brilliance H530. Благодаря работе китайских дизайнеров новинка от Brilliance стала выглядеть более агрессивной.

cs.com.cn Brilliance H530

Изменениям подверглись передний и задний бамперы, фары и решетка радиатора автомобиля. Интерьер Brilliance H530 практически не изменился.

Конструкторы снабдили Brilliance H530 2 версиями двигателей: 1,6-литровым (118 л.с.) и 1,5-литровый турбированным мотором (150 л.с.). В зависимости от комплектации автомобиль поступит в продажу с 5-ступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».

Продажи Brilliance H530 начнутся в октябре 2016 г. Стоимость новинки в базовой комплектации — 65 тыс. юаней. За топовую версию покупателям придется заплатить 95 тыс. юаней.