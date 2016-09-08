В Чэнду представили обновленный седан Brilliance H530
Чэнду, Китай, 8 сентября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Brilliance представил публике рестайлинговую версию одного из своих самых продаваемых седанов Brilliance H530. Благодаря работе китайских дизайнеров новинка от Brilliance стала выглядеть более агрессивной.
Изменениям подверглись передний и задний бамперы, фары и решетка радиатора автомобиля. Интерьер Brilliance H530 практически не изменился.
Конструкторы снабдили Brilliance H530 2 версиями двигателей: 1,6-литровым (118 л.с.) и 1,5-литровый турбированным мотором (150 л.с.). В зависимости от комплектации автомобиль поступит в продажу с 5-ступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».
Продажи Brilliance H530 начнутся в октябре 2016 г. Стоимость новинки в базовой комплектации — 65 тыс. юаней. За топовую версию покупателям придется заплатить 95 тыс. юаней.