Вашингтон, 8 сентября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Информация о причастности спецслужб России и Китая к взлому серверов Демократической партии США не соответствует действительности. Об этом, как пишет The Wall Street Journal, сообщил хакер Guccifer 2.0, назвавший себя организатором данных кибератак.

baltnews.lt Взлом

«Я изучил несколько сообщений экспертов о том, что они установили принадлежность моего IP к службе, которая каким-то образом относится к России и использует как русскоязычную, так и англоязычную версию, — сообщил хакер. — Это их убедительные доказательства».

При этом неизвестный добавил, что властям США «удобно винить» РФ или Китай во взломах серверов, «когда нет доказательств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2016 г. на сайте WikiLeaks была обнародована переписка членов Национального комитета Демократической партии США (НКДП). Председатель комитета Дебби Вассерман-Шульц сразу после обнародования документов ушла в отставку. В кибервзломе власти США заподозрили спецслужбы РФ, которые якобы поддерживают представителя Республиканской партии Дональда Трампа.

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