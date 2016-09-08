Москва, 8 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Автомобили KIA находятся на первом месте среди зарубежных брендов по объему продаж в России с начала года. За восемь месяцев было продано 93,3 тыс. автомобилей марки, сообщает агентство «Автостат».

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Модель KIA Rio по итогам августа возглавила список бестселлеров среди автомобилей иностранного производства, она была продана в количестве 7178 единиц. В ноябре-декабре 2014 года KIA Rio уже была самой продаваемой иномаркой.

Вторым по популярности автомобилем KIA в России является кроссовер Sportage. В августе было продано 1229 таких моделей. Третья среди моделей бренда — KIA cee’d (960 автомобилей), за ней идут Optima (715 шт.) и Soul (714 шт.).