Москва, 8 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Москве с открытием Московского центрального кольца (МЦК) у четырех станций появятся перехватывающие парковки. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, в течение месяца автомобилисты смогут оставлять на сооянке свои машины бесплатно.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

«Стоянки со шлагбаумами, рассчитанные более чем на 650 машиномест, обустроят у станций «Ботанический Сад», «Локомотив», «Лужники» и «Бульвар Рокоссовского», — уточняется на портале.

Всего будет открыто 1500 машиномест.

Напомним, 10 сентября 2016 года в Москве состоится открытие 24 станций МЦК. Пассажирам будет доступно 11 пересадок на метро и 5 на пригородные поезда. Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в первый месяц работы МЦК проезд будет бесплатным.

Кроме того, в столице продлили срок действия резидентных парковочных разрешений. С 1 ноября 2016 года разрешения будут выдавать на три года.