Ярославль, 8 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. За семь месяцев текущего года в девяти районах Ярославской области снизилась рождаемость. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате, наиболее значительный спад произошел в Любимском, Мышкинском и Брейтовском районах.

ИА REGNUM

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество новорожденных в Любимском муниципальном районе снизилось на 39,6%, в Мышкинском — на 23,3%, в Брейтовском — на 22,5%.

При этом в оставшихся 11 районах зафиксирован рост числа новорожденных. Самыми плодовитыми оказались Некоузский район — там количество появившихся на свет младенцев выросло на 21.5% и Даниловский — на 20,1%.

В общей сложности в январе-июле в Ярославской области родилось 8804 малыша — на 14 меньше, чем в прошлом году. При этом смертность в регионе снизилась с 11 792 человек в прошлом периоде до 11 679 в текущем. Снижение числа смертей наблюдается в десяти муниципальных образованиях, в лидерах здесь Гаврилов-Ямский район и Брейтовский. Однако рост количества умерших по сравнению с январем-июлем 2015 г. отмечается в девяти районах региона, и самый значительный — в Пошехонском (на 18.5%).