Бангкок, 8 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Таиланде пять районов южной провинции Пхангнга были объявлены зонами бедствия после того, как они пострадали от внезапных наводнений, вызванных юго-западным муссоном, накрывшим Андаманское море, сообщает 8 сентября Bangkok Post.

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В пострадавших районах выпало до 142 мм осадков. Более 500 семей, насчитывающих около 1200 человек, пострадали от внезапных наводнений. Большое количество малых рыболовных судов унесло в море, домашний скот утонул, рыбные пруды и сельскохозяйственные угодья затоплены.

Были повреждены правительственные учреждения, дороги, мосты и гидротехнические сооружения.