Киев, 8 сентября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Дороги

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

В Мининфраструктуры Украины заявили о намерении в 2017 году начать строительство автодороги Львов-Херсон. «Если нам удастся получить удвоенную сумму из бюджета, ту, что обещает премьер-министр, мы сможем начать системное строительство дорог. В частности, в этом году мы должны провести тендерные процедуры и в следующем году приступить к строительству большой европейской магистрали, которая соединит Львов и Херсон», — заявил профильный министр Владимир Омелян в эфире «5 канала». При этом министр уточнил, что задача новой трассы — связать с ЕС южные порты Украины, которые, в таком случае, вероятно, ждёт увеличение потока транзитных грузов.

Сумма, на которую сослался министр инфраструктуры — 30−40 млрд грн. Такой бюджет на ремонт и строительство дорог пообещал премьер-министр Владимир Гройсман.

По мнению главы Мининфраструктуры, регионом, который расходует средства на строительство и ремонт автодорог наиболее эффективно, является Львовская область. Такое мнение министр выразил во время однодневного визита на Львовщину, во время которого ознакомился с ремонтом автодороги возле города Старый Самбор.

Однако по некоторым данным, даже Львовская область проигрывает в эффективности селу Великая Добронь (Ужгородский район Закарпатской области). Здесь местные жители отремонтировали все дороги самостоятельно: работали сами, а расходы на асфальт и прочие материалы покрыли за счёт гранта венгерской общественной организации (Великая Добронь — одно из мест компактного проживания венгров). При этом оказалось, что жители смогли отремонтировать дороги, затратив всего 125 грн за квадратный метр асфальта, что втрое ниже расценок местного «Автодора».

Замминистра инфраструктуры Александр Кава в комментарии телеканалу NewsOne негативно оценил озвученную на прошлой неделе идею возврата радаров на дороги: «Нужно вспомнить, сколько негатива было из-за того, что сотрудники ГАИ злоупотребляли этими радарами и использовали их для несанкционированной остановки автомобилей и требования взяток. Появится поле для взяток, поскольку их можно будет размещать в тех местах, где не происходит скопление ДТП, как это происходит как в Европейских странах, когда замеряется скорость, а в тех местах, где, либо установлен неадекватный скоростной режим, либо есть удобные условия для привлечения водителя к ответственности». Вместе с тем, чиновник не сообщил, как решить проблему растущего количества автомобильных аварий на Украине. Напомним, что за первые январь-июня 2016 года их произошло уже более 78 тыс., что на 20% превышает прошлогодние показатели за тот же период.

Другой заместитель главы Мининфраструктуры (Надежда Казначеева) рассказала журналисту портала «Автовод», что механизм концессии автодорог на Украине запустится не ранее, чем через 5−7 лет.

Железная дорога

Руководитель компании «Укрзализниця» Войцех Балчун и его коллега из PKP Energetyka Войцех Ожех подписали договор о сотрудничестве двух компаний. Оно коснётся работ по модернизации контактной сети украинской железной дороги Напомним, ранее Войцех Балчун работал в компании PKP (возглавлял наблюдательный совет корпорации PKP S. A в 2008—2013 гг.), с одним из структурных подразделений которой теперь собирается сотрудничать.

В «Южной железной дороге» (одно из 6 структурных подразделений «Укразализницы») сообщили, что за 8 месяцев 2016 года предприятие понесло убытков на сумму 3,35 млн грн от «разукомплектования верхнего строения пути». Проще говоря — от воровства шпал, ж/д костылей, болтов и стрелочных переводов. Такой «бизнес» постепенно становится привычным.

Украинская делегация посетила саммит, посвящённый развитию «Нового Шёлкового пути», проводившийся в Китае. Одна из участниц саммита, советник министра аграрной политики Владислава Рутицкая в эфире радио «Голос Столицы» поделилась основными предложениями Украины по развитию маршрута: «По сути, то, что мы обсуждали эти два дня… мы уменьшим стоимость поставок контейнерных, которые происходят как раз по Шелковому пути, и будем стараться максимально снизить продолжительность, которая нужна для того, чтобы пришел поезд до Китая. По сути, мы планируем до конца года, чтобы стоимость снизилась примерно на 15%, и чтобы продолжительность пребывания поезда в дороге снизилась примерно на 10%«.Также советник сообщила, что для уменьшения стоимости Украина убеждает Грузию, Казахстан и Азербайджан снизить ж/д тарифы на своих участках маршрута. Соответствующие переговоры должны завершиться к концу года.

Владимир Омелян заявил, что в министерстве прорабатывают варианты монетизации льгот на ж/д перевозках: «Я неоднократно лично анализировал те вещи, когда выплачивались субсидии или какие-то компенсации перевозки льготников. Это, увы, было постоянным источником коррупции. Мы должны это прекратить и перейти к адресной материальной помощи, то есть монетизировать эту льготу», — заявил министр в ходе пресс-конференции. Аналитик издания «Транспортный бизнес» Вячеслав Коновалов пояснил для «Голоса Столицы» как это работает в случае с «Укрзализницей»: «Надо определиться: у нас экономика или у нас социалка. Вот как только мы получим ответ на этот вопрос, тогда сразу будет понятно, в какую сторону мы идем. Вот, например, «Укрзализныця» каждый месяц отчитывается, что у нее дырка в финансовом бюджете 800 млн, причем 700 млн именно из-за того, что они перевозят льготников, и им не компенсируют эти перевозки. С другой стороны, эта ситуация дает возможность «Укрзализныце» самой содержать целую армию собственных льготников, за которых они как бы из своего бюджета списывают миллиарды гривен. У нас получается, что, прикрываясь льготниками, они в бюджет не доплачивают миллиарды гривен. Поэтому тут надо четко определиться: вот здесь платим, здесь — не платим. И тот, кто запустит тему монетизации, это сразу, как Яценюк — политический труп. Но тем не менее, это надо как-то разрубать, потому что мы уже доводим всю систему транспортную до ручки».

Аэропорты

Перспективы строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Запорожья, о чём сообщалось не так давно, начинают прорисовываться. «Это будет современный терминал, отвечающим всем требованиям и международным стандартам. При его проектировании мы учли опыт строительства терминала «А» аэропорта «Киев», обещает генеральный директор КП «Международный аэропорт «Запорожье» Виктор Бескупский. Похоже, городу всё же удалось добиться финансирования проекта, поскольку осенью 2016 года планируется начать строительство (пока, видимо, за собственные деньги, поскольку Владимир Омелян пообещал государственное финансирование только с 2017 года). Пропускная способность терминала составит 400 пасс/ч. Судя по тому, что интерес к новому терминалу проявляет авиакомпания МАУ и турецкие авиакомпании, его основной нагрузкой станут чартеры на курорты Турции.

Также директор аэропорта заявил, что в будущем в Запорожье может быть построен и грузовой терминал — взлётно-посадочная полоса позволяет принимать военные и транспортные самолёты.

Статистика показывает, что потенциал роста у аэропорта есть. За январь-июнь 2016 года количество принятых самолётов в сравнении с прошлым годом выросло на 30% (1087), количество пассажиров — в 2,2 раза (до 110,6 тыс).

Перспективным считается также аэропорт Херсона: «Уже сейчас пассажиры летают из Херсона через Турцию в Узбекистан и другие страны Средней Азии к родственникам. А после того, как завершится реконструкция аэропорта (в 2017 году), количество пассажиров на всех направлениях ещё больше возрастет. Это понимает местные власти, поэтому аэропорт и развивают», — рассказывает директор «Украэропорта» Кирилл Новиков для портала 0552.ua. Вторая новая специализация аэропорта — курортный аэропорт (после отделения Крыма курортная привлекательность Херсонской области выросла).

А вот полтавскому аэропорту даже удалось привлечь польского перевозчика. Об этом сообщил первый замглавы Полтавской облгосадминистрации Андрей Песоцкий: «На днях ко мне обратился Почетный консул Украины в Польше Кшиштоф Сикора. Оказывается, функционирующий в польском городе Быдгоще аэропорт Bydgoszcz Szwederowo ищет возможности для запуска рейсов на Украину. И Полтавский аэропорт мог бы стать лучшим вариантом для решения этого вопроса. Очень рад такому предложению и уверен, что нам с нашими польскими друзьями удастся договориться о плодотворном и долговременном сотрудничестве. Поэтому советую всем полтавчанам начинать изучать культурные достопримечательности и интересные места Быдгоща и других польских городов». Правда, он не уточнил, что вначале аэропорту Полтавы нужно получить статус международного аэропорта (пока он его не имеет), а также подготовить ВПП для того, чтобы принимать самолёты крупного тоннажа.

Кроме польской авиакомпании, из Полтавы собирается летать и украинская МАУ, которая уже подала соответствующий запрос Госавиаслужбу. По словам депутат полтавского областного совета Сергея Соловья полтавскому интернет-порталу «Коло», в этом случае речь идёт не о чартерах, а о регулярных рейсах.

Развитие региональных аэропортов связано с общей стратегией развития авиасообщения. Насколько можно судить со слов Владимира Омеляна, Украина рассчитывает стать авиахабом для азиатских компаний: «Нам очень интересно, чтобы азиатские авиакомпании летали через Украину. Чтобы, например, рейсы из Сингапура делали посадку в Киеве или Львове, а потом летели дальше», — заявил министр в ходе визита во Львов, где он в том числе посетил львовский аэропорт. Между тем, по мнению гендиректора консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, авиакомпании нужно чем-нибудь заинтересовать. Скажем, стоимостью авиатоплива. А для этого Украине придётся вначале возродить собственную нефтепереработку. Не говоря уж о том, что есть различия в требованиях к аэропортам, преимущественно отправляющим чартеры, и аэропортам, обслуживающим транзитные дальнемагистральные перелёты.

Порты

Ассоциация морских портов Украины сообщает обновлённые сведения по перевалке в портах Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Так, порт в Рени за январь-август 2016 год снизил перевалку почти на 24% (до 515 тыс т) в сравнении с тем же периодом в прошлом году, а также продемонстрировал изменение её структуры. Грузопоток наливных грузов просел на 41%, составив всего 66 тыс т. Сыпучие грузы просели меньше — на 20,8%, до 445 тыс т. Единственное, что демонстрирует рост — зерно, однако оно пока не может компенсировать падения остальной номенклатуры. Вероятно, свою роль сыграло также решение правительства о запрете экспорта леса-кругляка (когда-то его грузили именно в порту Рени).

Терминалы порта «Южный за январь-август перегрузили 26,54 млн т грузов, что на 17,4% ниже, чем прошлом году. «Южный» перегрузил на 8,3% меньше наливных грузов, причём падение обеспечили химические грузы (-13%) и нефтепродукты (-35,3%), а компенсировало — подсолнечное масло (+23,4%). Однако потери на химии и топливе (-300 тыс т) масло (+130 тыс т) полностью не покрыло. Впрочем, основное падение всё равно в сегменте сыпучих грузов — на 4,48 млн т. (с 27,6 до 23,12 млн т). Грузопоток контейнеров в порту вырос в 1,7 раза (с 377 тыс т до 641 тыс т).

Херсонский морской порт за 8 месяцев просел незначительно, всего на 1,1% (до 2,385 млн т). Причем и наливные, и сыпучие грузы показали рост (+65 тыс т наливных, до 99 тыс т, +171 тыс т сыпучих, до 1,852 млн т). Падение обеспечил тарно-штучный грузопоток: металлопрокат, лес, металлолом (-163,6, до 433 тыс т).

Октябрьский порт также снизил грузопоток — на 20,6%, до 3,6 млн т., за счёт сыпучих (-461 тыс т, до 2,9 млн т) и тарно-штучных грузов (-256 тыс т, до 670 тыс т). Как и в других портах больше всего просели зерно, удобрения, металлопрокат.

Суммарная же перевалка украинских портов за январь-август снизилась на 10%, до 85,77 млн т. При этом ощутимее всего просели транзит (-39,3%) и импорт (-11,2%). Экспорт уменьшился на 2,7% однако и это даёт ощутимые потери, поскольку экспортные грузы — 64,8 млн т из общего грузопотока (10,6 млн т — импорт, 7,2 млн т. — транзит). Выросла только перевалка контейнеров (+27,8%, до 402,347 тыс TEU).

32% грузов при этом приходится на государственных операторов, 68% — на частных.

Энергетический эксперт Валентин Землянский во время пресс-конференции пояснил, почему стратегия замещения донецкого и луганского угля экспортными поставками несостоятельна. «Рассматриваются варианты, в том числе компанией «ДТЭК», возможностей импорта угля как антрацитовой группы — из той же Южноафрикаской республики, но исключительно как поддерживающая мера по той простой причине, что основной объем все равно идет с Донбасса по причине невозможности украинских портов пропустить такое количество угля», — отметил он. По словам эксперта, пропускная способность портов — 400 тыс т в месяц, а для подготовки к отопительному сезону она должна быть как минимум вдвое выше.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития принял решение предоставить кредит в объеме $37 млн на строительство зернового терминала в морском торговом порту «Южный» пропускной способностью 5 миллионов тонн зерновых в год. Как сообщил экс-заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев: «В этом проекте есть все — активный и прозрачный украинский инвестор, большой международный игрок — Cargill, поддержка со стороны правительства, участие международных финансовых институтов, экологический аудит, энергоэффективность. Это поддержка экспортных отраслей, это новые рабочие места, это обновление инфраструктуры». Общая сумма инвестиций проекта строительства зернового терминала в порту «Южный» составляет $130 млн.

Украинская зерновая ассоциация обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой решить существующие логистические проблемы, которые ставят под угрозу зерновой экспорт Украины. По словам представителей УЗА, в настоящее время существует три основных проблемы, связанных с зерновой логистикой, которые могут помешать Украине выполнить экспортные контракты и сорвать экспорт зерна и продуктов его переработки.

Во-первых, это дефицит вагонов-зерновозов, поскольку с 1993 года «Укрзализныця» не построила ни одного вагона-зерновоза и все они устаревшие. Вторая проблема связана с речными перевозками грузов. «За последние 5 лет компании, и их общественные объединения, не могут добиться решения вопросов по возрождению эффективных перевозок грузов по рекам Украины и в первую очередь Днепром. Работы по дноуглубления Днепра, которые можно выполнить за 3−4 месяца не выполняются 5 лет! Целый ряд, непонятных для бизнеса, платежей практически блокирует реки», — отмечают специалисты ассоциации. Третья проблема — блокировка «перегруженных» автомобилей.

Ассоциация утверждает, что отсутствие системного подхода к решению задач зерновой логистики Украины ставит под угрозу украинский экспорт зерна, масличных и продуктов их переработки, провоцирует несвоевременное выполнение экспортных контрактов, может привести к невыполнению экспортных программ государства в целом, провоцирует уменьшение валютных поступлений и негативным образом действует на все предприятия, работающие в АПК Украины.

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