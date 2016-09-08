Владивосток, 8 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. В Приморье первые выплаты сегодня, 8 сентября, получили пострадавшие от тайфунов жители края. Указанный транш был сформирован в размере 1 миллиона 140 тысяч рублей. Такую информацию озвучили в региональном департаменте труда и соцзащиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубли

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Единоразовые выплаты получили 93 приморца: эти деньги пойдут на компенсацию ущерба за подтопленные земельные участки и дома. Выплаты в размере 10 и 25 тысяч рублей соответственно поступают из региональной казны.

Федеральная помощь подтопленцам начнёт поступать в пятницу, 9 сентября.

По данным многофункциональных центров Приморья, только лишь в Ольгинском районе края с заявлениями на получение денежных компенсаций обратились 966 человек. Большая часть заявлений — затопленные придомовые участки. В случае с жильём, сильней всего пострадали подвалы и кровли. От владельцев разрушенных строений заявлений пока не поступало.

Комиссия по оценке ущерба к сегодняшнему дню обследовала пока около 50 участков.

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Тем временем на территории продолжают распределять другие выплаты — пенсии. Так, например, в том же Ольгинском районе их не получили 431 человек, все они проживают в селе Фурманово. Указанный населённый пункт всё ещё отрезан от внешнего мира. Пенсии туда будут доставлены вертолётом.

Отметим, что последняя статистика говорит о том, что в субъекте всё ещё подтоплены 36 населённых пунктов: в них подтоплено более 1 тысячи домов и трёх тысяч приусадебных участков, 10,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Без энергоснабжения — 16 пунктов, эвакуировали 1 013 человек. За последние сутки ситуация по Приморью ухудшилась, в пунктах временного размещения остаются около 200 подтопленцев.

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В крайздраве отмечают, что за последние три дня в Дальнегорск, Кавалеровский, Чугуевский, Хасанский и Ольгинский районы края было доставлено более 600 коробок с медикаментами: чаще всего это инсулины, анальгетики, антибиотики, сердечно-сосудистые препараты, антисептики и расходные материалы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается сегодня в 11 муниципальных образованиях: Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Красноармейском, Кировском, Дальнегорском и Лесозоводских городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 сентября, президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Владимиру Пучкову не затягивать с восстановительными работами в Приморье и оценкой ущерба от тайфунов. Министр ответил, что окончательные данные будут получены только после прохождения третьего удара стихии.