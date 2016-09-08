Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Стражи порядка застрелили разъяренного медведя, угрожавшего жителям села Рейдово на острове Итуруп, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

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Инцидент произошел 7 сентября. В полицию Курильского городского округа поступили сведения о разъяренном животном, которое находилось почти в центре села Рейдово на острове Итуруп.

Отправившиеся на место происшествия правоохранители застали хищника во дворе частного дома. Хозяева подворья укрылись от медведя в жилище. Как отмечено в сообщении, сотрудники полиции, наблюдая явную угрозу жизни и здоровью граждан, применили оружие и обезвредили медведя. Жители населенного пункта не пострадали.