Бразилиа, 8 сентября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо планирует провести еще один сезон в качестве профессионального игрока. Об этом, как передает Goal.com, заявил сам бразильский футболист.

sport-xl.org Роналдиньо

«Я уже пожилой человек, мне 36 лет, — говорит спортсмен. — Мне больше не 26 лет, как когда-то было. Я думаю над тем, где бы завершить профессиональную карьеру».

При этом Роналдиньо добавил, что он планирует поиграть еще один футбольный сезон, а затем заняться «новыми проектами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналдиньо известен выступлениями за французский «ПСЖ», испанскую «Барселону», итальянский «Милан». Он два раза в составе команд становился чемпионом Испании и один раз чемпионом Италии.

В составе каталонского клуба Роналдиньо стал победителем Лиги чемпионов-2006. Вместе со сборной Бразилии футболист выиграл чемпионат мира в 2002 году. В 2005 году спортсмен получил приз «Золотой мяч» как лучший футболист Европы.