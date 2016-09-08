Сергиев Посад, Московская область, 8 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Подмосковный Сергиев Посад, представленный крупнейшим мужским монастырем — Троице-Сергиевой лаврой, получил почти 17 тысяч голосов в ходе голосования за символ для изображения на новых банкнотах Банка РФ номиналом в 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте для голосования «Твоя Россия».

Grachev Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Троице-Сергиева лавра стала одним из 10 претендентов на место на одной из новых купюр. На сегодняшний день Сергиев Посад расположен на 8 строчке рейтинга, обогнав лишь Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором и Нижний Новогород с его Нижегородским кремлем и Нижегородской ярмаркой. Всего за подмосковную святыню проголосовали 16 943 человек.

Тем временем лидером голосования стал Волгоград, представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом. За этот город свои голоса отдали 44 873 человек.

Сразу за Волгоградом расположился Иркутск, представленный озером Байкал и геральдическим зверем — Иркутским бабром. За этот символ проголосовали 41 405 участников.

В голосовании также представлены: Севастополь, Дальний восток, Казань, Петрозаводск и Сочи.

Напомним, финальный этап отбора символов для будущих банкнот стартовал 5 сентября — из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгения Соседова, лавра может быть одним из самых известных объектов Подмосковья для жителей России и имеет неплохие шансы на победу.

«Шансы у лавры есть. Учитывая, что она является объектом ЮНЕСКО и памятником общероссийского значения. Наверное в Подмосковье это — самый известный объект для россиян, которые не проживают в области. Думаю, все шансы есть. Почему нет?», — заявил ранее Соседов.