Сан-Франциско, США, 8 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Первая видеопрезентация нового смартфона iPhone 7, официально представленного корпорацией Apple в Калифорнии, появилась в сети. Ролик длительностью чуть более двух минут на утро 8 сентября собрал более 1,4 млн просмотров на канале в YouTube.

pcadvisor.co.uk iPhone 7 Plus

Новинка, работающая на платформе iOS 10, оснащена более совершенной 12-мегапиксельной камерой на задней и фронтальных панелях. Внешне смартфон почти не отличается от предыдущих моделей, однако теперь у него отсутствует порт 3,5 мм. Для подключения наушников предусмотрен порт Lightning.

Устройство с алюминиевым корпусом защищено от попадания воды и пыли. Покупатели смогут выбрать модель одного из пяти цветов: черного, угольно-черного, серебристого, золотого и золотисто-розового.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в продажу новый смартфон стоимостью от $649 поступит с 16 сентября. В России приобрести новинку можно будет с 23 сентября. Здесь стоимость устройства iPhone 7 начинается от 56,99 тыс. рублей, версия iPhone 7 Plus будет доступна от 67,99 тыс. рублей.