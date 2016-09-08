Братск, Иркутская область, 8 сентября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Факты использования рабского труда на одном из лесоперерабатывающих предприятий в Братске не подтверждаются, сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области.

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В связи с тем, что информация об использовании рабского труда не подтвердилась, следственные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки совместно с сотрудниками полиции была осмотрена территория предприятия, проверены документы и опрошены рабочие.

Напомним, проверка началась по факту публикации в СМИ сообщений о том, что на предприятии удерживаются рабочие, у них забрали паспорта. «Из МВД получены сведения о том, что мужчина, который якобы обнаружил в строительных материалах записку об удержании рабочих на предприятии, в правоохранительные органы, как это говорится в репортаже, не обращался», — отмечается в сообщении.

Ранее житель подмосковного Серпухова, заказавший через интернет партию древесины из Иркутской области, обнаружил в стройматериалах послание с просьбой о помощи. Работники лесопилки пишут о нечеловеческих условиях содержания и о том, что у них якобы отобрали документы.

«Памогите! Нас держат без воды и паспорты. Тут нас много. Албек», — говорилось в послании. СКР провел на предприятии доследственную проверку, рабочего по имени Албек обнаружить не удалось.