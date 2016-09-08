Москва, 8 сентября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Очередное расширение санкций США, направленное на новые компании, уже настолько привычно, что рынки подобные действия просто не замечают. На сегодняшних торгах рублевый индекс ММВБ превысил психологически значимый для фондового рынка уровень в 2000 пунктов, а валютный индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов, являющегося таким же значимым уровнем. На момент написания данного обзора рубль на биржевых торгах укрепляется к доллару на 0,4%. Все это говорит о том, что для валютных трейдеров и инвесторов в российские акции подобные действия США уже безразличны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рост индекса ММВБ выше 2000 пунктов и индекса РТС выше 1000 пунктов могут способствовать притоку капитала в российские акции, в том числе иностранного капитала. А это может оказать позитивное воздействие на обменный курс рубля. По нашей оценке, справедливой стоимостью российского рубля к доллару является 60 руб./доллар. На таком уровне рубль в докризисный период последний раз находился в конце июля 2014 года, когда эталонная нефть смеси Brent торговалась на уровнях $48−49 за баррель.

С учетом того, что котировки нефти в 2016 году уже достигали такого уровня, в настоящее время курс рубля должен был бы находиться примерно на уровне 60−62 руб./долл., но сейчас он спекулятивно занижен примерно на 6−7%. По-видимому, курс рубля занижается в интересах экспортеров, чтобы они не теряли слишком много прибыли из-за укрепления рубля, что в конечном счете будет невыгодно и госбюджету, который рассчитывает на увеличение дивидендов от госкорпораций, большинство из которых является экспортерами нефти и газа. Однако если нефть выйдет на $50 за баррель и не опустится ниже этого уровня, то достижение рублем своей «справедливой стоимости» в 60 руб./доллар будет наиболее вероятно.

Важно также отметить, что в ноябре 2016 года пройдут выборы президента США. Если победит Дональд Трамп, то вероятность отмены антироссийских экономических санкций США после выборов и вступления в должность нового президента станет очень высокой. Если победит Хиллари Клинтон, то такая вероятность уменьшится, однако, более вероятно, что США прекратят расширять экономические санкции против России, а с течением времени и существующие санкции могут быть отменены. Сам факт отмены санкций, скорее всего, не повлияет на российский фондовый рынок и курс рубля, однако, создаст более благоприятный инвестиционный фон для России, так как будет сигнализировать о том, что отношения России и США улучшились.