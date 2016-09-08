Токио, 8 сентября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. 530 тыс. граждан Японии пытались покончить жизнь самоубийством в 2015 году, согласно опросу, проведенному The Nippon Foundation, сообщает 8 сентября The Mainichi.

turism.bzi.ro Аокигахара Дзюкай-лес самоубийств. Япония

Результаты общенационального опроса на тему самоубийства, проведенного The Nippon Foundation, были объявлены 7 сентября. В опросе приняли участие 40 тыс. респондентов. Опрос показал, что 0,6% опрошенных предприняли попытку самоубийства в 2015 году. Если сопоставить данный процент с общей численностью населения Японии, получится 530 тыс. человек. Респонденты указывали, что проблемы со здоровьем, проблемы в семье или экономические проблемы являются причиной, подтолкнувшей их к попытке самоубийства. Кроме того, 25,4% опрошенных указали, что они «серьезно подумывали о самоубийстве», а 6,2% респондентов по-прежнему рассматривают самоубийство как единственное средство решения всех проблем. Также было установлено, что каждый пятый гражданин Японии потерял близкого родственника из-за совершенного им самоубийства.

Результаты опроса свидетельствуют, что в Японии самый высокий уровень желающих совершить самоубийство, чем в остальных странах G7.