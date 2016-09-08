Якутск, 8 сентября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Размер материальной поддержки женщин, родивших двоих детей до 30 лет, стоит рассчитывать на основании региональных средних зарплат, МРОТ или прожиточного минимума на ребёнка. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала ведущий научный сотрудник НИИ региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета, кандидат экономических наук Анастасия Барашкова, комментируя рассматриваемую в Министерстве труда и социальной защиты РФ инициативу ввести дополнительные меры по стимулированию рождения двух детей женщинами в возрасте до 30 лет.

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«Следует, возможно, опираться на размер прожиточного минимума для детей дошкольного возраста. Исходной точкой может быть также МРОТ, — пояснила эксперт. — Учитывая дороговизну жизни в Якутии, цену приобретаемых вещей новорожденному даже при выписке, не говоря о последующих затратах по уходу, кормлению, гигиене, полноценному и здоровому питанию и так далее, сумму поддержки можно было бы «привязать» к региональной среднемесячной зарплате в республике, хотя бы в бюджетной сфере».

По мнению Анастасии Барашковой, лучшей мерой по стимуляции рождаемости в России может стать лишь законодательное признание материнского труда общественно полезным видом труда. «Существует даже научно обоснованный термин «репродуктивный труд». Его содержанием является совокупность работ по обслуживанию, дошкольному воспитанию, обучению и ранней социализации детей. Естественно, что исходный пункт здесь — рождение ребенка», — пояснила кандидат экономических наук.

Эксперт также полагает, что дополнительная мера поддержки матерей, родивших второго ребёнка до 30 лет, повлияет на демографическую ситуацию самым непосредственным образом и положительно. Материнский капитал, считает Анастасия Барашкова, также «в целом оказывает позитивное влияние на рост рождаемости в регионах, отсюда — на укрепление их демографического потенциала».

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве труда и социальной защиты РФ рассматриваются дополнительные меры по стимулированию рождения двух детей женщинами в возрасте до 30 лет. По словам главы ведомства Максима Топилина, самая большая проблема сейчас — это увеличение в России возраста рождения женщиной первого ребёнка.