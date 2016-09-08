Москва, 8 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Нефть не находит достаточно катализаторов для роста. Соглашение о заморозке объемов добычи возможно, но влияние оно будет оказывать лишь в долгосрочной перспективе. Сейчас же рынок беспокоит текущее состояние спроса и предложения, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Сегодня, 8 сентября, нефть марки Brent будет ждать публикации еженедельных данных по коммерческим запасам от Минэнерго США. Если показатель продемонстрирует рост, что вполне возможно, принимая во внимание завершение в США сезона отпусков, энергоноситель может оказаться под дополнительным давлением. Первичной целью может стать отметка 46,00 и далее 45,30», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику на фоне сообщения Американского института нефти (API), свидетельствующего о значительном сокращении запасов «черного золота» в США. Так, по состоянию на 08.37 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 1,50% — до 48,70 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,24%, до $46,25.