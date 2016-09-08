Пекин, 8 сентября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Согласно статистике, опубликованной в докладе Главного таможенного управления КНР, за последние 8 месяцев импорт нефти в Китай увеличился на 13,5% в годовом эквиваленте. В период с января по август 2016 г. КНР импортировала 250,45 млн тонн нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Главными поставщиками нефти остаются Россия, Саудовская Аравия, Ангола и Иран. В августе суммарный объем экспорта нефти из этих стран составил 32,85 млн тонн, пишет «Синьхуа».

В июле 2016 г. Китай импортировал из России на 14% меньшей нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге июльские поставки российского черного золото в КНР составили 3,23 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 июля Главное таможенное управление КНР опубликовало отчет, согласно которому впервые с мая 2016 г. Россия поставила в Китай меньше нефти чем Саудовская Аравия. В июне российский импорт нефти остановился на уровне 4,107 млн тонн, в то время как саудиты экспортировали в КНР 4,569 млн тонн.