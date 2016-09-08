Сан-Франциско, США, 8 сентября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Новый смартфон iPhone 7, представленный корпорацией Apple в зале Bill Graham Auditorium в Калифорнии, стал водонепроницаемым. Кроме того, новинка оснащена более совершенной 12-мегапиксельной камерой, расположенной на задней и фронтальных панелях.

iphone-rumors.com iPhone 7

IPhone 7, как и iPhone 7 Plus, работает на платформе iOS 10. Размер экрана стандартной модели 4,7 дюйма, вариант Plus имеет экран размером 5,5 дюйма. Внешне устройство почти не отличается от ранее выпущенных моделей.

Модель имеет алюминиевый корпус и доступна в пяти вариантах цвета: черном, угольно-черном, серебристом, золотом и золотисто-розовом. Стоимость гаджета начинается от $649.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России новые устройства можно будет приобрести с 23 сентября. Стоимость смартфона, в зависимости от объема памяти, составит от 56,99 до 74,99 тыс. рублей. Версия iPhone 7 Plus будет стоить от 67,99 до 85,99 тыс. рублей.