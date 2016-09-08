Москва, 8 сентября, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Пара USD/RUB теряет корреляцию с нефтью. В довольно высокой степени динамика движения обусловлена интересом к рублю, как к высокодоходному активу, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль

«Пока ставка ЦБ удерживается на уровне 10,5% и, даже если она будет понижена, все равно останется на высоком уровне. При этом, от более внушительного укрепления рубль, вероятно, удерживают аукционы регулятора», — пояснила Рогова.

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«Тем не менее, если нефть все же разовьет внушительное снижение в район уровня 45,30, пара USD/RUB сможет возобновить рост и снова попытается закрепиться выше уровня 65,00, так как фундаментальных оснований для роста российской валюты на данном этапе нет», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России (ЦБ РФ) понизил официальный курсы доллара США и повысил официальный курс евро к рублю на 8 сентября. Так, официальный курс евро установлен на отметке 72,4022 рубля, он прибавил 3,83 копейки. Доллар опустился на 45,02 копейки и составил 64,3804 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $48,71.