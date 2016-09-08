Симферополь, 8 сентября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Отправление около 40 авиарейсов из международного аэропорта Симферополя перенесено на более поздний срок в связи с проходящими военными учениями «Кавказ-2016». Еще 9 рейсов отменены, информация об этом указана 8 сентября на онлайн-табло аэропорта.

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Большая часть среди задержанных рейсов — в Москву. Также по данным на 08:20 мск, отложены вылеты в Санкт-Петербург, Нижневартовск, Уфу, Екатеринбург, Минводы, Волгоград и другие города.

Как отмечено на сайте аэропорта, в четверг, 8 сентября, с 08:30 мск до 12:30 мск прием и отправление рейсов в воздушной гавани Симферополя выполняться не будет. Поводом стали требования безопасности в связи с проведением военных учений «Кавказ-2016».

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