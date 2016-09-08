Москва, 8 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти Brent 7 сентября завершились в плюсе на 2,5%. Нефть подорожала, когда Минэнерго США повысило прогноз цены на Brent до $42,5 и Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти в США на 12,1 млн баррелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В Азии баррель Brent стоит 48,71 (+0,37%). Техническая картина указывает на то, что нефть продолжит дорожать. Ближайший целевой уровень $49,80. Как только цена закрепится выше указанного уровня, повышение нефтяных котировок продолжится до $50,50. Потом дорога откроется к уровню $54,90.

Сегодня, 8 сентября, все внимание участников рынка будет направлено на релиз Минэнерго США по запасам нефти и пресс-конференцию Марио Драги. Достижение уровня $54,90 будет зависеть от принятых решений ОПЕК на встрече в Алжире 26−28 сентября по стабилизации цен на нефть. На сегодня цель — $49,80.