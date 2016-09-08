Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе на аукционе Julien's Auctions будет выставлено полупрозрачное платье актрисы Мэрилин Монро, в котором она пела Happy Birthday на праздновании дня рождения президента США Джона Кеннеди в 1962 году. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

wholeworldmen.ru Вечерний наряд Монро

Платье с блестками, выполненное для Монро дизайнером Жаном Луи, планируют продать за $2−3 млн. До проведения торгов платье будет демонстрироваться в выставочных залах.

Торги пройдут в Лос-Анджелесе 17 ноября 2016 г.