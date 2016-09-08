Москва, 8 сентября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. По итогам торгов 7 сентября российская валюта подорожала к доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 0,66%, до 64,13 руб., евро/рубль — на 0,71%, до 72,13 руб. Иностранные валюты подешевели на открытии торгов на фоне дорожающей нефти и общего ослабления американской валюты на рынке форекс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги по нефти Brent завершились в плюсе на 2,5%. Нефть подорожала, когда Минэнерго США повысило прогноз цены на Brent до $42,5 и Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти в США на 12,1 млн баррелей.

7 сентября Минфин успешно провел два аукциона на которых разместил облигации федерального займа на сумму 5 млрд руб. и 10,7 млрд рублей соответственно (спрос составил 33,3 и 14,7 млрд рублей). Как видно, спрос на бумаги сохраняется высокий. Российская валюта чувствует себя прекрасно на этом фоне.

В Азии баррель Brent стоит 48,70 (+0,35%). Цена держит путь к $49,80. Если нефть подорожает, то пара доллар/рубль снизится до 63,85 руб., евро/рубль — до 71,83 руб. Если нет, то курс доллара скорректируется до 64,40 руб, курс евро — до 72,45 руб.