Вашингтон, 8 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Решение Вашингтона о вводе американских войск на территорию Ирака было ошибкой. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщила кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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«Я думаю, что решение начать войну в Ираке было ошибкой, — отметила экс-госсекретарь США. — Я уже говорила, что мой голос, отданный за делегирование президенту Бушу (Джордж Буш) этих полномочий, был моей ошибкой».

При этом кандидат в президенты США добавила, что властям США нужно учиться на своих ошибках, чтобы «подобного больше не происходило».

Напомним, в марте 2003 г. Вооруженные силы США вторглись в Ирак с целью свержения правительства Саддама Хуссейна. 9 апреля того же года американские войска заняли город Багдад.