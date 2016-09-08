Вашингтон, 8 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Власти США озвучили российской стороне «последнее предложение по Сирии» и ожидают ответа Кремля в течение ближайших дней, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра

Издание отмечает, что Вашингтон близок к потере терпения по поводу действий России в Сирии. Свои итоговые предложения США передали России на саммите G20 в Китае, во время встречи Владимира Путина с Бараком Обамой.

Речь идет об установлении перемирия на всей территории Сирии, включая окрестности находящегося в осаде Алеппо. По мнению США, также необходимо создать постоянные коридоры для поставок гуманитарных грузов и полностью прекратить полеты ВВС Сирии. Только при выполнении этих условий США приступят к совместной с Россией антитеррористической операции.