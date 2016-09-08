Новосибирск, 8 сентября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области заработало первое в регионе детское отделение паллиативной помощи. Отделение помощи детям с неизлечимыми заболеваниями открылось на базе Барышевской участковой больницы.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области открылось первое отделение паллиативной помощи детям

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского, открытие детского паллиативного отделения — «большой шаг вперед для медицины региона».

Пока в отделении работает пять коек для размещения маленьких пациентов.

«Спектр заболеваний самый широкий, основной профиль — неврология, есть пациенты с онкологией. Основной упор мы делаем на обучение родителей уходу за больными детьми. Кроме того, у нас функционирует выездная паллиативная служба. Мы работаем с детскими поликлиниками, просим отправлять к нам пациентов, нуждающихся в определенной помощи», — рассказал заведующий отделением паллиативной помощи детям Кирилл Нищименко.

Отметим, что на базе этой же больницы с 2014 года также работает отделение паллиативной помощи взрослому населению региона. Здесь оказывается помощь пациентам онкологического профиля.

Паллиативная помощь направлена в первую очередь на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и облегчение тягостных симптомов болезней. В число методов оказания паллиативной помощи входит купирование болевых ощущений и симптомов неизлечимых заболеваний, а также психологическая и психосоциальная поддержка.