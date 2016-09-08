Вьентьян, 8 сентября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 8 сентября, что сильное давление со стороны международного сообщества является единственным способом остановить запуски ракет и ядерные испытания Северной Кореи, сообщает 7 сентября Reuters.

wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Мы должны заставить их понять, что Северная Корея будет дополнительно изолирована от международного сообщества, если они продолжат ядерными испытаниями и запуски баллистических ракет», — заявил журналистам Абэ в Вьентьяне, где он участвует в нескольких региональных конференциях.

Напомним, что Северная Корея осуществила запуск трех баллистических ракет средней дальности 5 сентября. Одна из ракет вошла в воздушное пространство Японии.