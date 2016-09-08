Езоло, Италия, 8 сентября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Результаты игр второго тура второго группового этапа Европейской квалификации на Кубок Мира в Группе «3».

bossa67 Пляжный футбол

[[[flag-ua]]] Украина — [[[flag-md]]] Молдавия 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Украина — Молдавия (2:1, 2:1, 3:0) [[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-pl]]] Польша 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

Матч с поляками был по сути решающим для попадания на Мундиаль. Поляки это явно осознавали, Если россияне показали в этом матче всё, что могли, то всё закономерно, на мировой форум поедут сильнейшие, но в любом случае пора делать выводы из постоянных неудач сборной России, пусть до некоторой степени и относительных.

Решающие, для большинства команд, матчи второго группового турнира состоятся завтра, 9 сентября. Сборная Россия, для которой вопрос о попадании на Кубок Мира закрыт, встретится со сборной Украины, тоже неудачно выступившей на втором групповом этапе.