Вашингтон, 8 сентября, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания президентом намерен наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Обама

«Я рассчитываю, что у нас будут очень, очень хорошие отношения с Путиным и Россией, — сказал Трамп. — Я думаю, мы сможем с ним поладить».

Миллиардер также высказал мнение, что Владимир Путин «в гораздо большей степени является лидером», чем его американский коллега Барак Обама, и отметил, что российский президент пользуется высокой поддержкой граждан.

«Его рейтинг составляет 82%, согласно опросам общественного мнения, проводимым разными организациям, некоторые из которых базируются в США», — констатировал Трамп.

Комментируя заявления из Вашингтона о якобы причастности России к хакерским атакам на Демократическую партию США, Дональд Трамп отметил, что «этого никто не знает наверняка».

Напомним, днём ранее претендент на кресло главы Белого дома от Республиканской партии заявил, что Владимир Путин не воспринимает всерьёз кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Трамп также подверг жёсткой критике антироссийскую риторику своего оппонента, заявив, что налаживание сотрудничества с Россией принесёт больше пользы США

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