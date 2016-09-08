Лондон, 8 сентября, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Английские депутаты выразили протест и выступили с обращением против компании Air China — китайского авиаперевозчика обвиняют в «расизме», сообщает ВВС 7 сентября.

staralliance.com Air China

Гнев депутатов вызвала заметка на китайском языке в туристической брошюре авиакомпании, посвященная Лондону, и, по их мнению, содержащая «расистские» рекомендации.

«Лондон, как правило, безопасное место для путешествия, однако необходимы меры предосторожности при входе в районы, населенные в основном индийцами, пакистанцами и черными… Мы советуем туристам не выходить на улицу ночью в одиночку, а женщинам всегда иметь сопровождающего-мужчину», — говорится в брошюре.

Депутат Вирендра Шарма заявила, что авиакомпания допустила «откровенно лживые и расистские заявления», ее коллеги потребовали изъять тираж. Представители Air China пока никак не прокомментировали инцидент.

Рекомендации остерегаться лондонских «индийцев, пакистанцев и черных» появились в сентябрьском выпуске ежемесячной брошюры Wings Of China. На заметку обратил внимание работающий в Пекине продюсер американского канала CNBC Хэйз Фан, который и ознакомил с ней депутатов.