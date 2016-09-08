Пекин, 8 сентября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Хуан Сунпин выступил с заявлением, согласно которому с января 2016 г. объем внешней торговли Китая снизился на 1,8%

m.sahafaty.net Контейнеры для морских грузовых перевозок в порту Циндао

Согласно предоставленным данным, в период с января по август объем внешней торговли КНР составил 15,37 трлн юаней ($2,3 трлн), пишет «Чжунго жибао».

Китайские аналитики объясняют снижение объема импорта нестабильностью в мировой экономике и перестроением модели национальной экономики Китая. Определенное влияние на объем внешней торговли оказывают скачки юаня.

Как отмечают эксперты, несмотря на снижение объемов внешней торговли, в Китае растут объемы прямых иностранных инвестиций, что говорит о временных трудностях, но не о стагнации китайской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, объем китайского экспорта в июле увеличился на 2,9% в годовом эквиваленте, импорт сократился на 5,7%.