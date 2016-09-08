Москва, 8 сентября, 2016, 05:10 — ИА Регнум. В череде юбилеев и круглых дат, которые отмечали в России в последние годы, относительно мало внимания было уделено Гюлистанскому и Бухарестскому мирным договорам, заключенным в 1812 и 1813 гг. Разумеется, эти два события менее известны, чем Отечественная война 1812 года, и менее значительны, чем Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году. Однако русско-турецкая война 1806−1812 годов и русско-персидская война 1804−1813 годов, итоги которых были подведены в Бухаресте и Гюлистане, по своему значению, масштабам охваченных войной и миром территорий и, конечно же, по последствиям этих мирных договоров для судеб народов, живущих там, далеко выходят за пределы локальных конфликтов между Россией, Турцией и Персией, которые велись скромными силами на краю ойкумены.

Кавказ

Между тем, в отличие от событий полыхавших в Европе масштабных наполеоновских войн, наследие Бухареста и Гюлистана до сих пор несет еще смысловую политическую нагрузку. В отличие от Франции, Италии, Германии и Великобритании, где решения Венского конгресса могут затронуть только души и умы специалистов, в Закавказье и на Балканах все обстоит по-другому. Особенно востребована политиками история Гюлистана, которая в современных условиях обрастает агрессивными, далекими от объективности трактовками. Очевидно, что не завершившийся в Закавказье (частично — и до сих пор на Балканах) процесс становления национальных границ в постимперский период делает для многих исследователей крайне трудным объективное исследование этих событий.

Для многих людей в Закавказье события двухсотлетней давности являются вчерашним днем, а победы одних и поражения других воспринимаются так же остро, как будто на полях тех сражений еще не погребли павших. Именно в силу последнего обстоятельства крайне необходима была научно-популярная работа, освещающая острые исторические темы адекватно имеющимся источникам и доступно для широкой читательской аудитории.

Представляемая сегодня на суд читателя книга является вторым, значительно переработанным и дополненным изданием, впервые вышедшим в 2014 году. Главной задачей, стоявшей перед авторами, являлось объяснение и осмысление значения двух значимых исторических событий — Гюлистанского и Бухарестского мирных договоров — путем наиболее полной широкой реконструкции их исторического контекста, а не политической контекстуализации, сплошь и рядом основанной на незнании истории.

Стремясь решить поставленную задачу, авторы постарались по возможности использовать все основные опубликованные комплексы документов по данному предмету, а также наиболее важных периодических изданий. В книге подробно раскрываются основные вопросы и коллизии военной и внешней политики Российской империи на Кавказе и Балканах, даются яркие портреты видных политических и военных деятелей эпохи (Екатерина II, Ираклий II, Г. А. Потемкин, П. Д. Цицианов, А. П. Ермолов и многие другие). «Дорога на Гюлистан» — это широкая историческая картина событий, протяженностью почти в столетие, значение и значимость которых достойна трезвого, политически не ангажированного взгляда.

Второе издание книги осуществило московское издательство «Кучково поле». В ходе открывшейся Московской международной книжной выставки-ярмарки 10 сентября в 13:00 на стенде издательства (G-47) пройдет презентация данной книги и встреча с ее авторами.

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